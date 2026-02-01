HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 4 dãy số trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Bốn giải độc đắc của xổ số miền Nam là TPHCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang đang khiến nhiều người bất ngờ

Sáng 1-2, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, hàng loạt đại lý vé số đang tỏ ra bất ngờ với việc chưa tìm ra chủ nhân trúng giải độc đắc của 4 đài mở thưởng trước đó.

Xổ số miền Nam 2026: Bất ngờ với 4 dãy số trúng độc đắc - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 31-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 31-1, giải độc đắc (dãy số 380305) và giải an ủi đến sáng 1-2 vẫn chưa lộ diện nơi có khách hàng trúng thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 362662) và giải an ủi của vé số Long An vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số Long An và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 398929) và giải an ủi cũng chưa lộ diện người trúng.

Tương tự, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày cuối cùng của tháng 1-2026, giải độc đắc (dãy số 749006) vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Đến sáng 1-2, chỉ mới có khách hàng trúng an ủi 2 vé đã đến đại lý vé số 79 ở phường Tân An, TP Cần Thơ để đổi thưởng 100 triệu đồng.

Xổ số miền Nam 2026: Bất ngờ với 4 dãy số trúng độc đắc - Ảnh 2.

Trong 4 đài mở thưởng ngày 31-1, chỉ mới có đài Hậu Giang tìm ra được người trúng an ủi. Ảnh: ĐLVS 79

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 724047) của vé số Hậu Giang trúng tại Vĩnh Long; giải độc đắc (dãy số 124594) của vé số TPHCM trúng tại Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 450526) của vé số Bình Phước trúng tại Đồng Tháp; còn giải độc đắc (dãy số 145400) của vé số Long An trúng tại An Giang.

Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

(NLĐO) – Hôm nay (31-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Xổ số miền Nam: 3 dãy số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

(NLĐO) – Ba giải độc đắc của xổ số miền Nam là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận vẫn chưa lộ diện người trúng nên các đại lý đang "truy tìm"

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 2 giải độc đắc của vé số Đồng Nai

(NLĐO) – Hôm nay (30-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM Đồng Tháp Long An xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số kiến thiết KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam trực tiếp xổ số xổ số 3 miền xổ số ngày 31-1 xổ số ngày 1-2
