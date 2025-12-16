Xổ số miền Nam: Bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Chiều 16-12, nhiều đại lý vé số đang tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của xổ số miền Nam đối với 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau vẫn chưa lộ diện người trúng sau một ngày mở thưởng.

Vé số TPHCM tiếp tục chưa lộ diện người trúng độc đắc 28 tỉ đồng mà chỉ mới tìm ra người trúng giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Thiên Ngân

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 989912) của vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 15-12, được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, các đại lý vé số mới tìm ra người trúng giải an ủi; còn giải độc đắc vẫn "bặt vô âm tín".

Tương tự, giải độc đắc (dãy số 606708) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, được xác định trúng tại tỉnh An Giang nhưng đến chiều nay vẫn chưa lộ diện người đến đại lý đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 548565) của vé số TPHCM được xác định trúng ngay tại TPHCM. Tuy nhiên, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM (ngày 8-12), vé số Long An và vé số Tây Ninh vẫn chưa thấy chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đang tiếp tục "truy tìm".