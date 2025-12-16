HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với giải độc đắc của vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Thu Tâm

(NLĐO) - Giải độc đắc tổng cộng 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đang được các đại lý “truy tìm” người trúng thưởng

Chiều 16-12, nhiều đại lý vé số đang tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của xổ số miền Nam đối với 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau vẫn chưa lộ diện người trúng sau một ngày mở thưởng.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ Đồng chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 1.

Vé số TPHCM tiếp tục chưa lộ diện người trúng độc đắc 28 tỉ đồng mà chỉ mới tìm ra người trúng giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Thiên Ngân

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 989912) của vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 15-12, được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên, các đại lý vé số mới tìm ra người trúng giải an ủi; còn giải độc đắc vẫn "bặt vô âm tín".

Tương tự, giải độc đắc (dãy số 606708) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, được xác định trúng tại tỉnh An Giang nhưng đến chiều nay vẫn chưa lộ diện người đến đại lý đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 548565) của vé số TPHCM được xác định trúng ngay tại TPHCM. Tuy nhiên, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM (ngày 8-12), vé số Long An và vé số Tây Ninh vẫn chưa thấy chủ nhân may mắn nên nhiều đại lý đang tiếp tục "truy tìm".

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

(NLĐO) – Giải độc đắc của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long, hiện vẫn còn 3 tờ chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: Đoạn clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng độc đắc gây “sốt” mạng xã hội

(NLĐO) - Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long, được một đại lý vé số ở phường Trà Vinh đổi thưởng cho khách hàng

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM

(NLĐO) - Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Kiên Giang tuần thứ 2 liên tiếp trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội xôn xao

