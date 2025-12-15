Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

Tối 15-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 766129) 4 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 13-12.
Về cách nhận thưởng, đại lý vé số Phước Danh tiết lộ khách hàng nhận 7 tỉ đồng qua chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.
Cùng ngày, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, cho biết cũng đã đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số Hậu Giang. Hai khách hàng may mắn này cùng ngụ tại phường Duyên Hải (tỉnh Vĩnh Long) và đều nhận bằng tiền mặt.
Vào ngày 14-12, đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cũng đã đổi thưởng cho một người trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang.
Như vậy, đến tối 15-12, còn 3 tờ vé số Hậu Giang trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện người đến đại lý đổi thưởng.
Bình luận (0)