Kinh tế

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long, hiện vẫn còn 3 tờ chưa lộ diện người trúng

Tối 15-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 766129) 4 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 13-12.

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long Tối 15 - 12 - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long Tối 15 - 12 - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long Tối 15 - 12 - Ảnh 3.

Vé số Hậu Giang trúng độc đắc được đổi thưởng tại đại lý vé số Phước Danh qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt

Về cách nhận thưởng, đại lý vé số Phước Danh tiết lộ khách hàng nhận 7 tỉ đồng qua chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.

Cùng ngày, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, cho biết cũng đã đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số Hậu Giang. Hai khách hàng may mắn này cùng ngụ tại phường Duyên Hải (tỉnh Vĩnh Long) và đều nhận bằng tiền mặt.

Vào ngày 14-12, đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cũng đã đổi thưởng cho một người trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang.

Như vậy, đến tối 15-12, còn 3 tờ vé số Hậu Giang trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện người đến đại lý đổi thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM

Xổ số miền Nam: Vé số Kiên Giang trúng độc đắc liên tiếp tại TPHCM

(NLĐO) - Giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Kiên Giang tuần thứ 2 liên tiếp trúng tại TPHCM khiến mạng xã hội xôn xao

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

(NLĐO) – Nhiều đại lý vé số đang “truy tìm” những chủ nhân trúng độc đắc 84 tỉ đồng xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện

Xổ số miền Nam: Chiều 14-12, tài xế xe ôm trúng độc đắc khiến nhiều người phấn khích

(NLĐO) – Một tài xế xe ôm ở TPHCM trúng độc đắc 2 tờ vé số Bình Phước khiến dân mạng liên tục “xin vía”

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Xổ số kiến thiết giải độc đắc kết quả xổ số XSKT Hậu Giang xổ số miền nam tỉnh cà mau xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay tỉnh Vĩnh Long
