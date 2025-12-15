Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

Tối 15-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 766129) 4 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 13-12.

Vé số Hậu Giang trúng độc đắc được đổi thưởng tại đại lý vé số Phước Danh qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt

Về cách nhận thưởng, đại lý vé số Phước Danh tiết lộ khách hàng nhận 7 tỉ đồng qua chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.

Cùng ngày, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, cho biết cũng đã đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số Hậu Giang. Hai khách hàng may mắn này cùng ngụ tại phường Duyên Hải (tỉnh Vĩnh Long) và đều nhận bằng tiền mặt.

Vào ngày 14-12, đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cũng đã đổi thưởng cho một người trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang.

Như vậy, đến tối 15-12, còn 3 tờ vé số Hậu Giang trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện người đến đại lý đổi thưởng.