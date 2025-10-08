Xổ số miền Nam: Bị “sảng” khi hay tin cùng 2 bạn nhậu trúng độc đắc 14 tờ vé số

Chiều 8-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, vào lúc chiều muộn 7-10, ông A. (ngụ tỉnh An Giang) đang ngồi nhậu cùng với 2 người bạn tại Long Xuyên thì hay tin trúng giải đặc biệt 14 tờ vé số (dãy số 764660) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu phát hành.

Ông A. là người mua 14 tờ vé số may mắn từ một người bán dạo, sau đó tặng cho 2 người bạn 3 tờ (1 người 2 tờ và 1 người 1 tờ).

Một người tại quán nhậu cho biết do đã nhậu nhiều nên khi được người bán vé số dạo báo tin trúng độc đắc, ông A. đã "sảng" rồi đi vòng vòng trong quán nhậu như người "mất hồn".

Riêng người trúng 2 tờ độc đắc thì vui vẻ cho người khác chụp ảnh cùng với 2 chiếc vé may mắn.

Ngày 8-10, kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đã công bố giải đặc biệt đối với vé số Cần Thơ, vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.

Theo đó, vé số Cần Thơ có giải đặc biệt là dãy số 046439; dãy số đặc biệt của vé số Sóc Trăng là 015449 và vé số Đồng Nai có dãy số trúng đặc biệt là 362384