Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt vé số Tiền Giang và Hậu Giang tìm được khách hàng may mắn

Chiều 6-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, vé số kiến thiết Tiền Giang kỳ vé TGD9 mở thưởng ngày 28-9, có giải đặc biệt là dãy số 072522, đã xác định được địa phương có khách hàng trúng thưởng là tại tỉnh Đồng Nai.

Vé số Hậu Giang phát hành ngày 4-10 đang xác định khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt

Kỳ vé TGA10, mở thưởng ngày 5-10, có giải đặc biệt là dãy số 715049, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé T4K9 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 27-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 899113) là tại tỉnh An Giang, được phát hành bởi đại lý vé số cấp 1 Hà Văn Phú của công ty.

Kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 4-10 có giải đặc biệt là dãy số 803168, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.