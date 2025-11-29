Chiều 29-11, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng xong cho một khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 240446) 9 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 28-11.

Đại lý vé số Thùy Dương đổi thưởng giải đặc biệt lẫn giải an ủi. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

"Khách hàng là nam, ở Thủ Dầu Một. Anh ấy nhận thưởng bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản" – chị Thùy Dương tiết lộ.

Giải an ủi vé số Trà Vinh cũng được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nhã Linh ở phường Đông Hòa (TPHCM) và đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, đại lý vé số Thùy Dương còn đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải an ủi vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 28-11.

Trước đó, vào ngày 20-11, đại lý vé số Thùy Dương cũng đã đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 300167) cho một nam khách hàng ở Thủ Dầu Một trúng 2 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 19-11.

Đại lý vé số Thùy Dương trước đó cũng đã đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng đặc biệt vé số Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Long An, vé số TPHCM, vé số Hậu Giang và vé số Bình Phước.