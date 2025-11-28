Chiều 28-11, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, đại lý vé số Anh Thịnh ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải (dãy số 291515) 1 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 27-11.

Vé số Tây Ninh trúng giải đặc biệt tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Anh Thịnh

Trước đó, đại lý vé số Thạch ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến nay, 13 vé Tây Ninh trúng giải đặc biệt vẫn đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải đặc biệt của vé số Bình Thuận đã xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi phân phối vé và đổi thưởng cho người trúng giải là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải đặc biệt (dãy số 458408) đã được xác định trúng ngay tại tỉnh An Giang.

Giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Nơi đổi thưởng cho những vé trúng đặc biệt đầu tiên là đại lý vé số cấp 1 Minh Hoa ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang.