Chiều 9-5, nhiều vé của 3 đài trúng độc đắc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện

Chiều 9-5, trước khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 3 đài.

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 8-5, giải độc đắc (dãy số 246252) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Hiện, 14 vé Bình Dương trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 195634) của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. 10 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc còn lại vẫn đang được các đại lý "truy tìm" khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh và vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 058821) của vé số Vĩnh Long được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Nga Lượm ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Như vậy, đến chiều 9-5, giải độc đắc của 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long vẫn còn tổng cộng 37 vé chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 9-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.