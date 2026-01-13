Xổ số miền Nam: Chiều 13-1, đại lý tìm người trúng giải độc đắc 2 đài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 13-1, đại lý tìm người trúng giải độc đắc 2 đài

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ miền Nam vẫn chưa tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng

Chiều 13-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang "ngóng" những chủ nhân trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài mở thưởng cách nay một ngày.

Xổ số miền Nam Chiều 13 - 1: Đại lý tìm người trúng giải độc đắc 56 tỉ Đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 12-1, giải độc đắc (dãy số 965406) vẫn chưa lộ diện người trúng. Trong khi đó, người trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 941284) của vé số Đồng Tháp vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn. Đến chiều 13-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi 3 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Út Nghi ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 677688) của vé số Cà Mau đã tìm ra người trúng thưởng 1 vé tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Xổ số miền Nam Chiều 13 - 1: Đại lý tìm người trúng giải độc đắc 56 tỉ Đồng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau mới tìm ra được khách hàng trúng 1 vé. Ảnh: ĐLVS Yến Trâm

Giải an ủi của vé số Cà Mau đã được các đại lý đổi thưởng cho khách hàng may mắn, gồm: Đại lý Kim Phát ở tỉnh Tây Ninh; đại lý A Đẩu và đại lý Gia Huy ở TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 823878) của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Tây Ninh; giải độc đắc (dãy số 247563) của vé số Đồng Tháp trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 734535) của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Độc đắc trúng liên tục ở Tây Ninh, TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ

Xổ số miền Nam: Độc đắc trúng liên tục ở Tây Ninh, TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 7 lần, TPHCM 5 lần, Vĩnh Long và Cần Thơ 3 lần

Xổ số miền Nam: Sáng 12-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 84 tỉ đồng

(NLĐO) – Chiều nay (12-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Sáng 11-1, lộ diện nhiều người trúng độc đắc

(NLĐO) – Hôm nay (11-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam tỉnh cà mau xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo