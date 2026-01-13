Xổ số miền Nam: Chiều 13-1, đại lý tìm người trúng giải độc đắc 2 đài

Chiều 13-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn đang "ngóng" những chủ nhân trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài mở thưởng cách nay một ngày.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 12-1, giải độc đắc (dãy số 965406) vẫn chưa lộ diện người trúng. Trong khi đó, người trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 941284) của vé số Đồng Tháp vẫn chưa tìm ra khách hàng may mắn. Đến chiều 13-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi 3 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Út Nghi ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 677688) của vé số Cà Mau đã tìm ra người trúng thưởng 1 vé tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau mới tìm ra được khách hàng trúng 1 vé. Ảnh: ĐLVS Yến Trâm

Giải an ủi của vé số Cà Mau đã được các đại lý đổi thưởng cho khách hàng may mắn, gồm: Đại lý Kim Phát ở tỉnh Tây Ninh; đại lý A Đẩu và đại lý Gia Huy ở TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 823878) của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Tây Ninh; giải độc đắc (dãy số 247563) của vé số Đồng Tháp trúng tại TPHCM. Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 734535) của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau.