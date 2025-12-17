Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long, đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long, đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long khiến nhiều đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng

Sáng 17-12, nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long khiến đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam liên tục trúng độc đắc tại Vĩnh Long , đại lý chạy sô đổi thưởng - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng 2 tuần liên tiếp tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thuận Đạt, Thanh Vân

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-12, được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long khiến đại lý phải “chạy sô” đổi thưởng - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng may mắn trúng độc đắc 14 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Thuận Đạt và đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long. 

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bạc Liêu được đại lý vé số Duy và đại lý Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đổi cho khách hàng trúng tổng cộng 26 vé.

Trước đó, vào ngày 9-12, giải độc đắc (dãy số 086267) của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Vân và đại lý Phát Tài ở tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 10-12, giải độc đắc (dãy số 375492) của vé số Cần Thơ lại trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam liên tục trúng độc đắc tại Vĩnh Long , đại lý chạy sô đổi thưởng - Ảnh 2.

Độc đắc của vé số Bạc Liêu mở thưởng ngày 9-12 cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Đến ngày 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) của vé số Hậu Giang tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Quốc Anh, đại lý vé số Phước Danh và đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam liên tục trúng độc đắc tại Vĩnh Long , đại lý chạy sô đổi thưởng - Ảnh 3.

Vé số Hậu Giang mở thưởng ngày 13-12 cũng trúng độc đắc tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Do độc đắc liên tục "nổ" ở Vĩnh Long và khách hàng thường muốn đổi thưởng ngay tại nhà cho an toàn nên nhiều đại lý vé số phải "chạy sô" bằng cách hẹn thời gian đổi thưởng cho khách hàng may mắn để kịp chuẩn bị tiền cũng như quá trình di chuyển.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM, Cần Thơ, An Giang

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM, Cần Thơ, An Giang

(NLĐO) - Giải độc đắc tổng cộng 84 tỉ đồng của 3 đài xổ số miền Nam được xác định trúng tại TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang

Xổ số miền Nam: Thêm người trúng độc đắc tại Vĩnh Long vào tối 15-12

(NLĐO) – Giải độc đắc của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long, hiện vẫn còn 3 tờ chưa lộ diện người trúng

Xổ số miền Nam: Đoạn clip đại lý đếm tiền tỉ đổi thưởng độc đắc gây “sốt” mạng xã hội

(NLĐO) - Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long, được một đại lý vé số ở phường Trà Vinh đổi thưởng cho khách hàng

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Xổ số kiến thiết giải độc đắc kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo