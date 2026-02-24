HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 24-2, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam chiều 24-2 ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 2 đài.

Chiều 24-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra nhiều người trúng giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 23-2, giải độc đắc (dãy số 586568) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Đến chiều 24-2, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 14 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Rô Thanh ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 28 tỉ đổng.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh tuần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Rô Thanh

Trong khi đó, 32 vé Đồng Tháp trúng giải an ủi đã được đổi tại các đại lý vé số như: Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền; Ngọc Loan và Khánh Minh ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 792898) và giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 3 vé và trúng an ủi 18 vé là đại lý vé số Minh Phụng và đại lý Ngọc Diện ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 7 vé Đồng Tháp cũng đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 14 tỉ đồng.

Như vậy, hiện còn 2 vé Đồng Tháp và 6 vé Cà Mau trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam 2026: Nhiều người trúng giải độc đắc tại Đồng Tháp và Cà Mau - Ảnh 3.

Vé số Cà Mau trúng độc đắc tại Đồng Tháp, được đổi tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 289978) của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc (dãy số 828323) của vé số Cà Mau đến nay vẫn "im hơi lặng tiếng".

tỉnh Tây Ninh xổ số tỉnh Đồng Tháp xổ số miền nam tỉnh cà mau trúng số trúng độc đắc
