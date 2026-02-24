Xổ số miền Nam: Tây Ninh và Cần Thơ tiếp tục có người trúng số

Sáng 24-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số tỏ ra bất ngờ với giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đồng Tháp và vé số Kiên Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 22-2, giải độc đắc (dãy số 690669) trúng tại TP Cần Thơ.

Thêm một khách hàng trúng độc đắc vé số Kiên Giang. Ảnh: Tiệm vàng Phong Vũ

Sau khi 2 khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Kiên Giang đã đến đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ để đổi thưởng vào ngày 22 và 23-2, thì đến sáng 24-2, thêm một khách hàng trúng độc đắc 7 vé đã đến tiệm vàng Phong Vũ ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ để đổi thưởng.

Như vậy, hiện vẫn còn 4 vé Kiên Giang trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 23-2, giải độc đắc (dãy số 586568) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng giải độc đắc, giải an ủi và giải khuyến khích lại là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến sáng 24-2, đại lý Lan Hùng Tú chỉ mới đổi thưởng cho những khách hàng trúng an ủi và khuyến khích 28 vé Đồng Tháp; còn chủ nhân may mắn trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Vé số Đồng Tháp trúng an ủi và khuyến khích tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Ngày 22-2, đại lý Lan Hùng Tú cũng đã cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc (dãy số 902794) 13 vé Tiền Giang. Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc (dãy số 464716) 20 tỉ đồng của vé số Bình Dương mở thưởng chiều 20-2.

Xổ số miền Nam hôm nay (24-2) sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.