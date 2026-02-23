HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng độc đắc vé số Tiền Giang, Kiên Giang

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (23-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), theo ghi nhận của phóng viên, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài là Tiền Giang và Kiên Giang.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc Tiền Giang và Kiên Giang Sáng mùng 7 Tết - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-2, giải độc đắc (dãy số 902794) được xác định tiếp trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc Tiền Giang và Kiên Giang Sáng mùng 7 Tết - Ảnh 2.

Vé số Tiền Giang trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 13 vé Tiền Giang lại là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc (dãy số 464716) 20 tỉ đồng của vé số Bình Dương mở thưởng chiều 20-2.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc Tiền Giang và Kiên Giang Sáng mùng 7 Tết - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 690669) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 1 vé Kiên Giang là đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc (dãy số 991084) vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 13-2.

Như vậy, hiện còn 15 vé Kiên Giang và 3 vé Tiền Giang trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 914792) của vé số Kiên Giang và giải độc đắc (dãy số 018529) của vé số Tiền Giang đều trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam hôm nay (23-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

