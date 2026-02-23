Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nữ khách hàng gây bất ngờ về cách đổi thưởng

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, trưa 23-2 (mùng 7 Tết), thông tin với phóng viên, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đến tận nhà để đổi thưởng cho một nữ khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 388356) 2 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15-2.

Nữ khách hàng ở Vĩnh Long đổi thưởng 2 tờ vé số Đà Lạt trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

Nói về lý do nữ khách hàng chậm đổi thưởng giải độc đắc, anh Duy cho biết người này trước Tết phát hiện trúng giải độc đắc 3 vé Đà Lạt nhưng chỉ đổi 1 vé; 2 vé còn lại hẹn đại lý Duy qua Tết mới đổi thưởng.

Cũng với vé số Đà Lạt, trưa 23-2, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi có khách hàng may mắn trúng giải độc đắc.

Theo đó, vé số Đà Lạt mở thưởng chiều 22-2, giải độc đắc (dãy số 442074) được xác định "ở lại" Đà Lạt. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 1 vé và trúng an ủi 11 vé Đà Lạt là đại lý vé số Kế Đáo ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Động.

Giải độc đắc và giải an ủi vé số Đà Lạt phát hành ngày 22-2 được xác định trúng tại Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Kế Đáo

15 vé Đà Lạt phát hành ngày 22-2 trúng giải độc đắc đang được đại lý vé số Kế Đáo thông báo cho chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.