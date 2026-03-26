Mua vé sát giờ xổ, 2 người ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 26-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM đã chia sẻ thông tin gây chú ý về 2 khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

2 người mua 2 vé Bến Tre giờ chót đã trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 24-3, giải độc đắc (dãy số 830805) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bến Tre là đại lý vé số Thiên Cường ở phường Tân Uyên, TPHCM.

Đến sáng 26-3, thêm 2 khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Bến Tre đã được đại lý vé số Thùy Dương đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngay sát giờ xổ số mà anh chị vẫn kịp "chốt đơn" 2 vé cuối rồi trúng ngay giải độc đắc. Đúng là may mắn không chờ đợi ai" – đại diện đại lý vé số Thùy Dương chia sẻ.

Như vậy, hiện còn 9 vé Bến Tre trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn. Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 14 vé Bến Tre là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Còn tuần trước nữa, giải độc đắc của vé số Bến Tre gây "sốt" mạng xã hội khi trúng tại quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Chủ nhân trúng giải độc đắc 9 vé Bến Tre mở thưởng ngày 10-3 là anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) - nhân viên phục vụ quán Sườn Muối Ớt 135.

Vé số Tây Ninh và Bình Thuận sẽ mở thưởng vào chiều nay, 26-3. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Sau khi đổi thưởng, anh Phát đã tặng tiền cho người bán vé số dạo và tất cả nhân viên, quán lý trong quán. Thậm chí, anh còn tặng tiền để em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 26-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.