Xổ số miền Nam: Đại lý mời người trúng độc đắc và an ủi 140 vé đến đổi thưởng

Sáng 26-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã treo bảng thông báo tìm những khách hàng may mắn trúng thưởng tổng cộng 140 vé.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 25-3, giải độc đắc (dãy số 289206) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh Đồng Nai.

Đại lý vé số Ngọc Bích đã 2 lần bán trúng giải độc đắc và an ủi 140 vé. Ảnh: ĐLVS Ngọc Bích

Nơi bán trúng giải độc đắc và giải an ủi tổng cộng 140 vé Đồng Nai là đại lý vé số Ngọc Bích ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

"Đại lý vé số Ngọc Bích bán trúng đặc biệt Đồng Nai cặp nguyên 289206 (đặc biệt 14 vé, an ủi 126 vé). Kính mời bà con tới đổi" – thông báo của đại lý vé số Ngọc Bích nêu rõ.

Trước đó, vào tối 6-7-2025, đại lý vé số Ngọc Bích cũng từng treo bảng chia vui với những khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi tổng cộng 140 vé Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều cùng ngày.

Cũng tại xã Long Thành, vào tối 26-11-2025, đại lý vé số Hoàng Dũng đã treo bảng thông báo tìm chủ nhân may mắn trúng độc đắc (dãy số 625018) và giải an ủi cặp nguyên 10 vé Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

Cách đại lý Hoàng Dũng vài chục mét, vào ngày 27-11-2025, đại lý vé số Thạch cũng đã viết bảng thông báo để trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng độc đắc vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Đến ngày 9-12-2025, đại lý vé số Thạch tiếp tục viết bảng thông báo với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng độc đắc vé số Vũng Tàu (dãy số 000248), kính mời bà con đến đổi".