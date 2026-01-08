Xổ số miền Nam: Chiều 8-1, lộ diện thêm thanh niên trúng độc đắc

Chiều 8-1, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Huỳnh Phong Phú – chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc (dãy số 205933) 2 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 7-1.

Thêm một khách hàng trúng độc đắc đối với vé số Sóc Trăng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách hàng là một nam thanh niên. Anh ấy nhận tiền mặt toàn bộ số tiền trúng thưởng" – anh Phú thông tin.

Trước đó, giải độc đắc của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng 5 tờ là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Như vậy, đến chiều 8-1, vẫn còn 7 tờ vé số Sóc Trăng trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 329529) và giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng "nổ" tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Đại Phát ở ở phường Phú Lâm, TPHCM. Tuy nhiên, đến chiều này, người trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.