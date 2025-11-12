Xổ số miền Nam: Đại lý A Tèo, Hổ và Ba Xuyên hút khách hàng “xin vía”

Chiều 12-11, thông tin từ đại lý vé số A Tèo ở Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải an ủi 10 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 11-11.

Đại lý vé số A Tèo đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi. Ảnh: ĐLVS A Tèo

Giải đặc biệt (dãy số 627072) vé số Vũng Tàu đã được xác định khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp trúng thưởng. Nơi đổi thưởng cho 3 vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Ngọc Linh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trong khi đó, đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau thông tin vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 330256) 3 tờ vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 11-11.

Cùng ngày mở thưởng với vé số Bạc Liêu và vé số Vũng Tàu, giải đặc biệt (dãy số 238329) của vé số Bến Tre, đã được đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng trúng 2 vé đặc biệt.

Thông tin 3 đại lý vé số A Tèo, Hổ và Ba Xuyên đổi thưởng cho khách hàng may mắn, nhiều người dân và đại lý vé số đã vào trang Facebook của các đại lý này để "xin vía trúng đặc biệt" hoặc nhờ "nhả vía trúng đặc biệt"…

Đại lý vé số Ba Xuyên và đại lý vé số Hổ đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt vé số Bạc Liêu và Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên, Hổ

Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 837009) 1 tờ vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng chiều 10-11.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho người phụ nữ lớn tuổi trúng giải đặc biệt

"Khách hàng trúng thưởng là người phụ nữ lớn tuổi, nhận 1,8 tỉ đồng bằng chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin.