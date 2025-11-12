Xổ số miền Nam: Mua online nguyên cây vé số, nam khách hàng ở TPHCM trúng lớn

Sáng 12-11, thông tin từ đại lý vé số Thành Đạt ở Bến Cát (TP HCM) cho biết nơi đây đã bán và đổi thưởng cho nam khách hàng trúng giải nhất (dãy số 79069) nguyên cây vé số Bến Tre gồm 140 tờ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 11-11.

Đại diện đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ niềm vui với nam khách hàng trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS Thành Đạt

Nam khách hàng trúng lớn 140 tờ vé số mua qua online. Ảnh: ĐLVS Thành Đạt

"Tổng giải thưởng là 4,2 tỉ đồng. Khách hàng mua vé số online và nhận thưởng bằng chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Thành Đạt thông tin.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 627072) vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 11-11, đã xác định khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp trúng thưởng. Nơi đổi thưởng cho 3 vé trúng đầu tiên là đại lý vé số Ngọc Linh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi vé số Vùng Tàu tiếp tục trúng thưởng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Dương Anh ở tỉnh Vĩnh Long.

Cùng ngày mở thưởng với vé số Bến Tre và Vũng Tàu, giải an ủi vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại Cà Mau. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải là đại lý vé số Ngọc Quang ở tỉnh Cà Mau.

Giải an ủi vé số Bạc Liêu lại tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Tiệm vàng Kim Lan 2 ở Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Vé số Vũng Tàu trúng đặc biệt tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ngọc Linh

Cũng tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 11-11, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 837009) 26 tỉ đồng vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng ngày 10-11.

Giải an ủi vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Giải đặc biệt vé số TP HCM cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.