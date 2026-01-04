HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều người trúng tại TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Tuần qua, 21/22 kỳ quay thưởng của xổ số miền Nam đã xác định được địa phương có người trúng giải độc đắc.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 28-12, giải độc đắc (dãy số 760153) trúng tại Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh , TPHCM , Vĩnh Long trúng giải độc đắc liên tục - Ảnh 1.

Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại Vĩnh Long đến 6 lần. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 121031) trúng tại tỉnh TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 858099) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 29-12, giải độc đắc (dãy số 956196) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 151213) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 852037) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 30-12, giải độc đắc (dãy số 292496) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 131861) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 039926) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 31-12, giải độc đắc (dãy số 215852) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 681981) 28 tỉ đồng đến nay vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 878688) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 1-1, giải độc đắc (dãy số 796621) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 194340) trúng tại TPHCM

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 921013) cũng "nổ" tại Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 2-1, giải độc đắc (dãy số 492364) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 195707) trúng tại Vĩnh Long và TPHCM.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 807141) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 3-1, giải độc đắc (dãy số 934947) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 697243) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 375684) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Long An mở thưởng chiều 3-1, giải độc đắc (dãy số 587703) trúng tại An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc trúng tại Tây Ninh 6 lần, TPHCM 5 lần, Vĩnh Long 4 lần, Đồng Tháp 3 lần, An Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ mỗi nơi 1 lần.

Riêng giải độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Đồng Nai đến chiều 4-1 vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Do đó, nhiều đại lý vé số tỏ ra rất bất ngờ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

(NLĐO) – Trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 cô gái ở Vĩnh Long chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

(NLĐO) - Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh cùng trúng tại TPHCM, khiến nhiều người bất ngờ

Xổ số miền Nam: Chiều 2-1, lộ diện người trúng độc đắc 56 tỉ đồng ở TPHCM và Đồng Tháp

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục ghi nhận người trúng ở TPHCM và tỉnh Đồng Tháp

