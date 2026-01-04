Xổ số miền Nam: Xôn xao 3 giải độc đắc liên tiếp trúng ở Vĩnh Long

Tối 4-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã bàn tán rôm rả việc vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 209071) tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả xổ số miền Nam chiều 4-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Tuy nhiên, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi vé số Đà Lạt đã đến đại lý vé số Tuấn Nhi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng; còn chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Trong 3 ngày liên tiếp, 3 giải độc đắc đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Trước đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3-1, giải độc đắc (dãy số 934947) cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn là các đại lý vé số ở Vĩnh Long như: Đại lý Duy, đại lý Phú Vinh và đại lý Tuấn Nhi.

Ngày 2-1, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 195707) cũng "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp, giải độc đắc của 3 đài là Trà Vinh, Hậu Giang và Đà Lạt đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là giải độc đắc thứ 7 trúng tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 28-12-2025 đến nay.