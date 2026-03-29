Xổ số miền Nam: Đại lý vé số thắc mắc “giải thưởng an ủi đây, độc đắc đâu”?

Trưa 29-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của mình, đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đã đăng dòng trạng thái khiến nhiều người thích thú.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Mỹ Hạnh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 802879) đến trưa 29-3 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 14 vé.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 34 vé TPHCM là đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh.

"Hiện vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng giải độc đắc vé số TPHCM" – anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Trước đó, vào ngày 27-3, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 27-3, giải độc đắc (dãy số 368571) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Lý Sang ở xã Bà Điểm, TPHCM.

"Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh là nơi phân phối vé Bình Dương trúng giải độc đắc và giải an ủi" – anh Lê Du thông tin.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM đến nay vẫn "biệt tăm".