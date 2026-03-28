Xổ số miền Nam ngày 28-3: Lộ diện nơi trúng 140 vé Hậu Giang

Chiều 28-3, xổ số miền Nam đã công bố kết quả đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-3.

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 514346) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nguyên cây vé số Hậu Giang gồm 140 vé trúng giải độc đắc và an ủi tại Cà Mau.

Nơi phân phối 140 vé trúng giải độc đắc và an ủi là đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, những khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số Hậu Giang vẫn chưa xuất hiện.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 802879) của vé số TPHCM chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đăng Minh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 988358) của vé số Long An và giải độc đắc (dãy số 988402) của vé số Bình Phước cũng chưa xác định được địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số TPHCM đến nay vẫn đang "biệt tăm".

Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Long An trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Đồng Tháp.