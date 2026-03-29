Xổ số miền Nam: Sáng 29-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc gần giống nhau

Sáng 29-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ niềm vui với nhiều khách hàng trúng thưởng giải an ủi và giải độc đắc của 2 đài có dãy số gần giống nhau.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 988402) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Bình Phước là một đại lý vé số ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 9 vé Bình Phước trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 988358) của vé số Long An được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 12 vé Long An trúng độc đắc còn lại đang được đại lý Lan Hùng Tú chờ chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng là nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi tổng cộng 37 vé Long An.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Long An trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 29-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.