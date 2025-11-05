HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc tiếp tục “ghé” Tây Ninh, “sảnh” 34567 trúng lớn

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy chỉ trong vòng 11 ngày, vé số trúng giải đặc biệt đã 6 lần “ghé” tỉnh Tây Ninh

Từ tối 4-11 đến sáng sớm 5-11, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số đã liên tục chia vui cùng khách hàng may mắn trúng thưởng lớn vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành ngày 4-11.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh tiếp tục “ bùng nổ ” giải đặc biệt và vé số trúng lớn - Ảnh 1.

Giải đặc biệt và giải an ủi được xác định trúng thưởng tại Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 157236) vé số Vũng Tàu được xác định khách hàng ở Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) trúng thưởng. Nơi đổi thưởng cho vé trúng đặc biệt là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi cũng được nhiều đại lý ở Đức Hòa và Củ Chi (TP HCM) đổi thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Cũng với vé số Vũng Tàu, mạng xã hội tỏ ra rất bất ngờ khi 140 tờ với dãy số 34567 đã trúng giải nhất (30 triệu đồng/vé) tại Củ Chi.

Trong giới kinh doanh vé số, những vé "sảnh" hoặc "tứ quý" rất hiếm được khách hàng chọn mua nhưng đôi khi lại trúng đặc biệt hoặc trúng những giải thưởng lớn.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh tiếp tục “ bùng nổ ” giải đặc biệt và vé số trúng lớn - Ảnh 2.

Dãy số "sảnh" 34567 trúng giải nhất 

Trước đó, chỉ trong vòng 8 ngày, giải đặc biệt đã "nổ" 5 lần tại tỉnh Tây Ninh, gồm: Vé số Long An mở thưởng ngày 25-10, với dãy số đặc biệt là 248337; vé số Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10, với dãy số đặc biệt 351920; vé số Tây Ninh (dãy số đặc biệt 045224) và vé số Bình Thuận (dãy số đặc biệt 222305) cùng mở thưởng ngày 30-10; vé số Bình Phước mở thưởng ngày 1-11, với dãy số đặc biệt là 539631.

