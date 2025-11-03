Xổ số miền Nam ngày 3-11: Giải độc đắc ở Đồng Tháp, an ủi tại Tây Ninh và TP HCM

Tối 3-11, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số liên tục chia sẻ trên mạng xã hội để "xin vía" nơi bán trúng giải đặc biệt vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều cùng ngày.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Cà Mau được các đại lý vé số đổi thưởng cho khách hàng vào tối 3-11. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu 2, Nhựt Phụng,

Theo đó, đại lý vé số Nhựt Phụng và đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đã đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 338191). Ngoài ra, 2 đại lý này còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 25 tờ vé số Cà Mau.

Đối với vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng ngày 3-11, đã được đại lý vé số Quốc Nghi ở Củ Chi (TP HCM) và đại lý vé số Minh Triết ở tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi.

Trong khi đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng ngày 3-11, đã được đại lý vé số Lộc Phát 69 ở tỉnh Đồng Tháp xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi.

Các đại lý vé số đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi vé số TP HCM và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Minh Triết, Quốc Nghi, Lộc Phát 69

Giải đặc biệt vé số Bình Thuận đã tìm được chủ nhân trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS Linh Phát

Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Linh Phát ở TP HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 222305) 2 tờ vé dố Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 30-10.