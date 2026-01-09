Sáng 9-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc 56 tỉ đồng của 2 đài lần đầu tiên cùng trúng tại TP Cần Thơ.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 232805) và giải an ủi của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 8-1, được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận đã tìm ra người trúng ở TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Chấn Nam

Tuy nhiên, đến sáng 9-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi vé số Bình Thuận đã đến các đại lý vé số như Chấn Nam, Lâm – Hảo, Thành Công ở Cần Thơ để đổi thưởng; còn chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện. Do đó, đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh đã lên Facebook của đại lý mình thông báo: "Độc đắc Bình Thuận về Chấn Nam Vị Thanh. Anh chị em dò vé số đi ạ, hú em hén".

Dòng chia sẻ của đại lý vé số Chấn Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và chia sẻ từ khách hàng để mong người may mắn hãy sớm đến đổi thưởng để lấy tiền đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 238511) của vé số An Giang cũng được xác định "nổ" tại TP Cần Thơ. Đến sáng 9-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi đã đến các đại lý vé số như Trắng, Tèo, Danh Tên, Quang Vinh ở Cần Thơ để đổi thường; còn người trúng độc đắc 14 tờ vé số An Giang vẫn đang được các đại lý vé số thông báo "truy tìm".

Giải an ủi của vé số An Giang cũng tìm ra chủ nhân may mắn tại Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Chiều nay (9-1), xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.