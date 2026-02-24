Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

Thu Tâm

(NLĐO) – Hai khách hàng mua vé số xuân thuộc xổ số miền Nam dịp Tết nhưng vài ngày sau mới dò thì phát hiện trúng độc đắc.

Chiều 24-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh – cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 902794) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-2 (mùng 6 Tết).

Xổ số miền Nam 2026: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số - Ảnh 1.

2 tờ vé số Tiền Giang trúng giải độc đắc vừa được đổi thưởng chiều 24-2. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Còn một nàng hậu (vé trúng độc đắc) chưa xuất hiện. Ai còn giữ vé cứ alo em nhé" – chị Phương Lan chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Cũng trong ngày 24-2, chị Phương Lan còn cho biết đã đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 203468) 3 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 18-2 (mùng 2 Tết).

"Vị khách ăn Tết hơi lâu, hơi kỹ nên giờ mới phát hiện mình trúng số. Lộc xuân tới chậm mà vui thì nhân đôi ạ. Mình đem tiền ra giao dịch trực tiếp tại Agribank để đảm bảo an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho khách hàng" – chị Phương Lan thông tin.

Sáng 24-2, đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 792898) 7 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 23-2.

Xổ số miền Nam 2026: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số - Ảnh 2.

Một khách hàng suýt mất 6 tỉ đồng vì quên dò 3 tờ vé số Sóc Trăng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Trước đó, vào ngày 22-2, đại lý Lan Hùng Tú cũng đã đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc (dãy số 902794) 13 vé Tiền Giang. Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc (dãy số 464716) 20 tỉ đồng của vé số Bình Dương mở thưởng chiều 20-2.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Tây Ninh và Cần Thơ tiếp tục có người trúng số

Xổ số miền Nam: Tây Ninh và Cần Thơ tiếp tục có người trúng số

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (24-2) sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở Cần Thơ và TPHCM trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nữ khách hàng gây bất ngờ về cách đổi thưởng

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận 2 khách hàng may mắn trúng 2 giải độc đắc của vé số Đà Lạt.

tỉnh Tây Ninh xổ số xổ số miền nam trúng số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo