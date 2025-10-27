Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam cho thấy người dân ở Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau đã trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Hậu Giang và Long An

Sáng sớm 27-10, thông tin từ một đại lý vé số ở Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 351920) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10.

Xổ số miền Nam 27 - 10: Những tỉ phú mới từ miền Tây nổi bật - Ảnh 1.

Người dân ở Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho thấy ký vé K4T10, mở thưởng ngày 18-10 đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dày số 082000) 14 tờ vé số là tại tỉnh Cà Mau, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Phạm Ngọc Ý Quốc của công ty.

Xổ số miền Nam 27 - 10: Những tỉ phú mới từ miền Tây nổi bật - Ảnh 2.

Khách hàng trúng đặc biệt vé số Hậu Giang

Xổ số miền Nam 27 - 10: Những tỉ phú mới từ miền Tây nổi bật - Ảnh 3.

Khách hàng ở Vĩnh Long trúng giải đặc biệt vé số Long An

Cũng kỳ vé phát hành ngày 18-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 301877) 14 tờ vé số là tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý đổi thưởng cho khách trúng đặc biệt là đại lý vé số Phát Đạt tại Vĩnh Long.

Hôm nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở miền Tây trúng thưởng lớn

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở miền Tây trúng thưởng lớn

(NLĐO) – Nhiều đại lý và công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây đã xác định được chủ nhân những tờ vé số trúng thưởng lớn

Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú

(NLĐO) – Nam công nhân ở TP HCM trong lúc đi thăm bệnh rồi mua vé số, chiều phát hiện trúng giải đặc biệt

Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 phụ nữ ở Đồng Tháp trúng 28 tỉ đồng

(NLĐO) – Sau 2 anh em ruột ở Đồng Tháp trúng đặc biệt 14 tờ vé số Sóc Trăng, đến lượt 2 phụ nữ cũng ở tỉnh này trúng 28 tỉ đồng

tỉnh Tây Ninh xổ số Vĩnh Long TP HCM kết quả xổ số Cà Mau giải đặc biệt kết quả xổ số miền nam vé số Long An vé số Hậu Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo