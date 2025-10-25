Xổ số miền Nam: Nhiều người ở miền Tây trúng thưởng lớn

Chiều 25-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ thông tin kỳ vé K3T10 mở thưởng ngày 15-10, một nữ khách hàng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long được xác định trúng giải đặc biệt (dãy số 799218) 14 tờ vé số. Trong khi đó, khách hàng tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp được xác định trúng thưởng giải nhất kỳ vé này.

Nữ khách hàng trúng đặc biệt 14 tờ vé số Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Duy

Đối với kỳ vé K4T10 mở thưởng ngày 22-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ đang xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 834441).

Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 941913) 1 tờ vé số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 24-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này nhận tiền mặt tổng cộng 1,8 tỉ đồng.

Ngày 22-10, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 592795) 2 tờ vé số, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22-10.

"Người may mắn trúng thưởng là một thợ sửa xe đã mua 2 tờ vé số của người bán dạo. Phát hiện trúng giải đặc biệt, người này gọi điện thoại báo đại lý đến đổi thưởng. Đại lý đã cử người cấp tốc mang tiền mặt đến nhà khách hàng lúc 22 giờ ngày 22-10 để đổi thưởng" - đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin.

Đại lý vé số Phú Vinh liên tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong khi đó, theo đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở tỉnh Đồng Tháp, nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất (dãy số 67097) 10 tờ vé số, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng ngày 24-10.

Khách hàng trúng giải nhất 10 tờ vé số Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Tùng Hiếu 2

Tương tự, đại lý vé số Phương 39 ở chợ Vàm, tỉnh Vĩnh Long đã đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải phụ đặc biệt tổng cộng 10 tờ vé số Đồng Nai và Sóc Trăng, mở thưởng ngày 22-10.