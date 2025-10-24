Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú

Ngày 24-10, anh Lương Văn Cư, chủ đại lý vé số Cư Tiền 3 ở phường Hòa Lợi, TP HCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 351331) 2 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 23-10.

Nam công nhân ở TP HCM trúng đặc biệt 2 tờ vé số đã mua lúc đi thăm bệnh. Ảnh do đại lý cung cấp

"Khách hàng trúng giải đặc biệt là nam công nhân. Người này trên đường đi thăm bệnh và mua vé số rồi may mắn trúng giải đặc biệt" – anh Cư thông tin.

Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất (30 triệu đồng) 8 tờ vé số Tây Ninh mở thưởng ngày 23-10.

Ngày 22-10, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 592795) 2 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này nhận thưởng tổng cộng 3,6 tỉ đồng.

Đại lý vé số Phú Vinh thường xuyên bán trúng hoặc đổi thưởng cho khách hàng trúng thưởng lớn. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo chia sẻ của đại lý vé số Phú Vinh, một thợ sửa xe đã mua 2 tờ vé số của người bán dạo. Phát hiện trúng giải đặc biệt, người này gọi điện thoại báo đại lý đến đổi thưởng nên đại lý đã cử người cấp tốc mang tiền mặt đến nhà khách hàng lúc 22 giờ ngày 22-10 để đổi thưởng.