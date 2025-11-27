HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

164 người ở TP HCM trúng thưởng xổ số hóa đơn

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Ngày 27-11, Thuế TP HCM tiếp tục quay thưởng Chương trình Hóa đơn may mắn (xổ số hóa đơn).

Cụ thể, Thuế TP HCM đã xác định được 164 người có hóa đơn trúng thưởng. Theo đó, bà Hải Yến, các ông Nguyễn Đỗ Tài, Vũ Hoài Thanh là những người tiêu dùng trúng giải nhất, mỗi giải trị giá từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 

Những người khác trúng các giải nhì, ba và giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

164 người ở TP HCM trúng thưởng xổ số hóa đơn - Ảnh 1.

Xổ số hóa đơn sẽ kích thích người mua hàng yêu cầu người bán xuất hóa đơn ngay sau mỗi giao dịch

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, có mã khởi tạo từ máy tính tiền tại các cơ sở kinh doanh bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. 

Đặc biệt, chú trọng đến các hộ, cá nhân kinh doanh nhằm thực hiện thành công chương trình 60 ngày cao điểm xóa bỏ thuế khoán, đưa mọi hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ quản lý hiện đại, minh bạch.

Tuy nhiên, sự thành công của chương trình này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của cơ quan thuế, sự tuân thủ của người bán hàng, mà còn có sự đóng góp của người tiêu dùng. 

Theo ông Dũng, chương trình "Hóa đơn may mắn" ra đời chính là để tri ân vai trò tích cực này của người dân. Thông qua chương trình sẽ tạo động lực để người mua hàng hình thành thói quen yêu cầu người bán xuất hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch.

xổ số hóa đơn hóa đơn điện tử người tiêu dùng cơ quan thuế
