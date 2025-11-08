HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng ở Vĩnh Long đổi thưởng vé số trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt vé số Vĩnh Long và Bình Thuận trúng tại Vĩnh Long; vé số Trà Vinh trúng an ủi Tây Ninh và TP HCM

Sáng 8-11, thông tin từ tiệm vàng Kim Lan 2 ở Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng đặc biệt (dãy số 791214) 6 tỉ đồng vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 7-11. Các vé trúng đặc biệt còn lại cũng được các đại lý vé số xác định "nổ" tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Tiệm vàng Vĩnh Long đổi thưởng cho khách trúng đặc biệt 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Tiệm vàng Vĩnh Long đổi thưởng cho khách trúng đặc biệt 6 tỉ đồng - Ảnh 2.

Hai tiệm vàng ở Vĩnh Long đổi thưởng cho khách hàng trúng đặc biệt và an ủi vé số Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2 và Phong Kim Lan

Trong khi đó, 140 vé trúng giải an ủi cũng đã được tiệm vàng Phong Kim Lan ở Bình Minh và các đại lý vé số trên địa bàn Vĩnh Long đổi thưởng cho khách hàng.

Đối với vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 7-11, giải an ủi được xác định trúng tại địa bàn quen thuộc là Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) và Củ Chi, Hóc Môn (TP HCM). Các đại lý vé số đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn là Thành Trung, Cô Tiên ở Đức Hòa; Huy Hùng ở Củ Chi và Sang ở Hóc Môn.

Còn giải đặc biệt (dãy số 386608) và giải an ủi vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 6-11, đã được xác định "nổ" tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Tiệm vàng Vĩnh Long đổi thưởng cho khách trúng đặc biệt 6 tỉ đồng - Ảnh 3.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Bình Thuận đều "nổ" tại đại lý vé số Phú Vinh. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số TP HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

