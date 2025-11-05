Xổ số miền Nam: Người đàn ông ở Khánh Hòa trúng 28 tỉ đồng vé số Sóc Trăng

Chiều 5-11, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng thông tin kỳ vé K510, mở thưởng ngày 29-10 đã tìm ra chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 274359) 14 tờ vé số Sóc Trăng là ông Nguyễn T., ngụ tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin người đàn ông ở tỉnh Khánh Hòa trúng đặc biệt vé số Sóc Trăng.

Vé số Bạc Liêu trúng giải đặc biệt tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Trước đó, ở kỳ vé K4T10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã xác định 2 người ở tỉnh Vĩnh Long may mắn trúng 14 vé đặc biệt là ông Nguyễn Thanh T. và ông Lê Văn L.

Cũng trong ngày 5-11, thông tin từ đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 980288) 7 tờ vé Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 4-11.

Trong khi đó, đại lý vé số Trường Giang và đại lý vé số Hồng Phát ở TP HCM thông tin vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 18 tờ vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 4-11.