Xổ số miền Nam: Giải độc đắc và an ủi đều “nổ” tại Lâm Đồng

Sáng 6-11, thông tin từ đại lý vé số Nhựt ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho thấy nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 539621) 2 tờ vé số Sóc Trăng có ký hiệu K1T11, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào ngày 5-11. Các vé trúng giải đặc biệt còn lại và giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng được xác định "nổ" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Giải đặc biệt và giải an ủi của vé số Sóc Trăng đều "nổ" tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Nhựt và ĐLVS Hồng Phúc

Trước đó, vé số Sóc Trăng ở kỳ vé K510, mở thưởng ngày 29-10 đã tìm ra chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 274359) 14 vé là ông Nguyễn T., ngụ tỉnh Khánh Hòa.

Cùng mở thưởng ngày 5-11, giải an ủi của vé số Cần Thơ được đại lý vé số Quang Vinh 59 ở xã Hòa An, TP Cần Thơ xác định vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng 16 vé.

Đối với vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 5-11, đã được đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác định vừa đổi thưởng giải an ủi cho khách hàng trúng 18 vé.

Giải an ủi vé Cần Thơ trúng tại Cần Thơ, còn an ủi vé số Đồng Nai trúng tại Lâm Đồng

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.