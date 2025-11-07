Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 386608 và 767459 đã tìm ra người trúng thưởng

Từ tối 6-11 đến sáng 7-11, trên mạng xã hội, rất nhiều đại lý vé số liên tục chúc mừng đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã phân phối cho người bán lẻ bán trúng đặc biệt (dãy số 386608) 14 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 6-11. Đây cũng là đại lý vé số ở miền Tây liên tục bán trúng hoặc đổi thưởng giải đặc biệt cho khách hàng may mắn.

Thông tin khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt và giải an ủi được đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Bình Thuận đã đến các đại lý ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, Duy, Thanh Vân

Sau khi trúng thưởng, các khách hàng may mắn đã đến đại lý vé số Thanh Vân, đại lý vé số Duy, đại lý vé số Phước Danh ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Ở kỳ vé này, giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng được đại lý Phú Vinh xác định khách hàng của đại lý mình trúng 700 triệu đồng. "Đặc biệt Bình Thuận về team Phú Vinh, anh em nào đổi được xin chúc mừng" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin trên tài khoản Facebook của mình.

Đối với vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 5-11, đã được đại lý vé số Kế Đáo ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 767459) 14 vé.

Vé số Đồng Nai trúng giải đặc biệt tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Kế Đáo

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.