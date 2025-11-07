Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 386608 và 767459 đã tìm ra người trúng thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 386608 và 767459 đã tìm ra người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy dãy số đặc biệt 386608 và 767459 đã tìm ra những khách hàng may mắn trúng thưởng

Từ tối 6-11 đến sáng 7-11, trên mạng xã hội, rất nhiều đại lý vé số liên tục chúc mừng đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã phân phối cho người bán lẻ bán trúng đặc biệt (dãy số 386608) 14 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 6-11. Đây cũng là đại lý vé số ở miền Tây liên tục bán trúng hoặc đổi thưởng giải đặc biệt cho khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 2.

Thông tin khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt và giải an ủi được đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 3.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 5.

Khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Bình Thuận đã đến các đại lý ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, Duy, Thanh Vân

Sau khi trúng thưởng, các khách hàng may mắn đã đến đại lý vé số Thanh Vân, đại lý vé số Duy, đại lý vé số Phước Danh ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Ở kỳ vé này, giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng được đại lý Phú Vinh xác định khách hàng của đại lý mình trúng 700 triệu đồng. "Đặc biệt Bình Thuận về team Phú Vinh, anh em nào đổi được xin chúc mừng" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh thông tin trên tài khoản Facebook của mình.

Đối với vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 5-11, đã được đại lý vé số Kế Đáo ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 767459) 14 vé.

Xổ số miền Nam: Người trúng giải đặc biệt với dãy số 386608 và 767459 - Ảnh 6.

Vé số Đồng Nai trúng giải đặc biệt tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Kế Đáo

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Người đàn ông ở Khánh Hòa trúng 28 tỉ đồng vé số Sóc Trăng

Xổ số miền Nam: Người đàn ông ở Khánh Hòa trúng 28 tỉ đồng vé số Sóc Trăng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy người đàn ông ở Khánh Hòa trúng 28 tỉ đồng vé số Sóc Trăng, còn giải đặc biệt vé số Bạc Liêu “nổ” tại Cà Mau

Xổ số miền Nam: Độc đắc tiếp tục “ghé” Tây Ninh, “sảnh” 34567 trúng lớn

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy chỉ trong vòng 11 ngày, vé số trúng giải đặc biệt đã 6 lần “ghé” tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam ngày 3-11: Giải độc đắc ở Đồng Tháp, an ủi tại Tây Ninh và TP HCM

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ngày 3-11 đã xác định chủ nhân trúng đặc biệt vé số Cà Mau và giải an ủi vé số TP HCM, vé số Đồng Tháp.

vé số xổ số kết quả xổ số trúng độc đắc trúng đặc biệt kết quả xổ số miến Nam vé số đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo