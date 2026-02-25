Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

Thu Tâm

(NLĐO) – Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại một đại lý vé số.

Sáng 25-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số và khách hàng liên tục bàn tán rôm rả khi giải độc đắc của đài Bạc Liêu lại tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số ở miền Tây.

Đại lý vé số Hổ liên tục trúng độc đắc Xổ số miền Nam Bạc Liêu 2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 010560) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Đại lý vé số Hổ liên tục trúng độc đắc Xổ số miền Nam Bạc Liêu 2026 - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Bạc Liêu là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ở miền Tây, đại lý vé số Hổ là một trong những nơi thường xuyên bán trúng giải độc đắc của đài Bạc Liêu và nhiều đài khác của xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu lại tiếp tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Đại lý vé số Hổ liên tục trúng độc đắc Xổ số miền Nam Bạc Liêu 2026 - Ảnh 3.

Đại lý vé số Hổ liên tục trúng độc đắc Xổ số miền Nam Bạc Liêu 2026 - Ảnh 4.

Đại lý vé số Hổ liên tục trúng độc đắc Xổ số miền Nam Bạc Liêu 2026 - Ảnh 5.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu liên tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ. Ảnh: ĐLVS Hổ

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại đại lý vé số Hổ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

(NLĐO) – Hai khách hàng mua vé số xuân thuộc xổ số miền Nam dịp Tết nhưng vài ngày sau mới dò thì phát hiện trúng độc đắc.

Xổ số miền Nam: Chiều 24-2, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc

(NLĐO) – Xổ số miền Nam chiều 24-2 ghi nhận thêm nhiều chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của 2 đài.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh và Cần Thơ tiếp tục có người trúng số

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (24-2) sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

vé số xổ số xổ số miền nam tỉnh cà mau xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo