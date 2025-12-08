Xổ số miền Nam: Một người ở TPHCM liền gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng sau khi trúng độc đắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Một người ở TPHCM liền gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng sau khi trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Nhiều đại lý vé số đang “ngóng” chủ nhân may mắn đến đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 8-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Trần Tấn Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng thêm cho một nam khách hàng ở TPHCM may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 485425) 5 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12.

"Khách hàng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 8 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế) đem gửi tiết tiệm".

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng tại TPHCM - Ảnh 1.

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng tại TPHCM - Ảnh 2.

7 tờ vé số Kiên Giang trúng độc đắc đã lộ diện 2 người đến đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Người trúng độc đắc Xổ số miền Nam gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng tại TPHCM - Ảnh 3.

6 tờ vé Đà Lạt trúng độc đắc cũng đã tìm ra người may mắn. Ảnh: ĐLVS Thành Luông

Trưa cùng ngày, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc 2 tờ vé số Kiên Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) của vé số Đà Lạt đã tìm ra người trúng thưởng ở tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 6 tờ vé số Đà Lạt là đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, tính đến hiện tại, 7 tờ vé số Kiên Giang và 8 tờ vé số Đà Lạt trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng. Do đó, nhiều đại lý vé số đang "ngóng" chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-12 xác định giải độc đắc của 3 đài trúng tại 4 địa phương khác nhau

Xổ số miền Nam: 616 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua ghi nhận giải độc đắc trúng tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần, Vĩnh Long 7 lần

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 112 tỉ đồng đã tìm ra người trúng thưởng

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của 4 đài đã tìm ra địa phương có chủ nhân may mắn trúng thưởng

vé số xổ số XSMN TP HCM tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết gửi tiết kiệm XSKT xổ số miền nam độc đắc KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo