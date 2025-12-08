Xổ số miền Nam: Một người ở TPHCM liền gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng sau khi trúng độc đắc

Chiều 8-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Trần Tấn Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng thêm cho một nam khách hàng ở TPHCM may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 485425) 5 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12.
"Khách hàng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 8 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế) đem gửi tiết tiệm".
Trưa cùng ngày, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc 2 tờ vé số Kiên Giang.
Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) của vé số Đà Lạt đã tìm ra người trúng thưởng ở tỉnh Đồng Tháp.
Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 6 tờ vé số Đà Lạt là đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Như vậy, tính đến hiện tại, 7 tờ vé số Kiên Giang và 8 tờ vé số Đà Lạt trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng. Do đó, nhiều đại lý vé số đang "ngóng" chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.
