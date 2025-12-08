Xổ số miền Nam: Một người ở TPHCM liền gửi tiết kiệm 8 tỉ đồng sau khi trúng độc đắc

Chiều 8-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Trần Tấn Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng thêm cho một nam khách hàng ở TPHCM may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 485425) 5 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12.

"Khách hàng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 8 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế) đem gửi tiết tiệm".

7 tờ vé số Kiên Giang trúng độc đắc đã lộ diện 2 người đến đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

6 tờ vé Đà Lạt trúng độc đắc cũng đã tìm ra người may mắn. Ảnh: ĐLVS Thành Luông

Trưa cùng ngày, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc 2 tờ vé số Kiên Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) của vé số Đà Lạt đã tìm ra người trúng thưởng ở tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 6 tờ vé số Đà Lạt là đại lý vé số Thành Luông ở xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, tính đến hiện tại, 7 tờ vé số Kiên Giang và 8 tờ vé số Đà Lạt trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng. Do đó, nhiều đại lý vé số đang "ngóng" chủ nhân may mắn đến đổi thưởng.