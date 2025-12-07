Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh lại trúng độc đắc

Tối 7-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều khách hàng và đại lý vé số liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng thưởng tiền tỉ tại TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Giải độc đắc và an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Ngọc Giàu

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 828424) của vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều cùng ngày, đã được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng giải độc đắc vé số Tiền Giang là đại lý vé số Ngọc Giàu ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang cũng trúng tại Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Ngọc Giàu và đại lý Nhân Nhân ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 485425) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12, đã được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện nên nhiều đại lý đang "truy tìm".

Giải an ủi vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý Duy Nghĩa ở xã Dầu Tiếng, TPHCM.

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 686518) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Tuy nhiên, chủ nhân may mắn trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện; còn nơi đổi thưởng giải an ủi là đại lý vé số 9 Liêm ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.