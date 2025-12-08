Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc tìm đến 1 đại lý ở TPHCM đổi thưởng

Trưa 8-12, liên quan giải độc đắc của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ niềm vui với một đại lý ở TPHCM do nơi đây liên tục được khách hàng chọn làm nơi đổi thưởng giải độc đắc.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang được đổi thưởng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Theo đó, đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM vừa đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 485425) 2 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 7-12.

Khi anh Trần Tấn Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh, chia sẻ hình ảnh 2 tờ vé số trúng độc đắc kèm ghi chú "anh trai xin vía thành công" thì nhiều khách hàng đã vào chúc mừng và "xin vía".

Trước đó, vào ngày 17-11, đại lý vé số Mỹ Hạnh đã đổi thưởng cho một nhóm khách hàng trúng độc đắc 14 tờ vé số Đồng Tháp. Những người trúng thưởng là các thành viên trong một gia đình ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Bốn ngày sau, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho 2 người trúng tổng cộng 5 vé độc đắc của vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương.

Đến ngày 26-11, một thầy giáo ở phường Phú Hòa Động, TPHCM đã tìm đến đại lý vé số Mỹ Hạnh để đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải độc đắc.

Vào đêm 6-12, đại lý vé số Mỹ Hạnh tiếp tục đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 277030) 2 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều cùng ngày.