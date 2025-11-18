HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt và giải an ủi vé số Đồng Tháp tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh

Từ tối 17 đến sáng sớm 18-11, nhiều đại lý và khách hàng liên tục "xin vía" đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP HCM vì nơi đây đã đổi thưởng trong đêm cho một người đàn ông ở xã Đức Lập (tỉnh Tây Ninh) may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 17-11.

Xổ số miền Nam: Người trúng đặc biệt 28 tỉ Đồng ở Tây Ninh đổi thưởng ngay trong đêm - Ảnh 1.

Chủ nhân trúng đặc biệt 28 tỉ đồng đã đổi thưởng ngay trong đêm. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Xổ số miền Nam: Người trúng đặc biệt 28 tỉ Đồng ở Tây Ninh đổi thưởng ngay trong đêm - Ảnh 2.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng trúng tại xã Đức Lập. Ảnh: ĐLVS Hồng Hạnh

"Xã Đức Lập sau sáp nhập nằm gần với xã Bà Điểm nên người đàn ông này sau khi phát hiện mình trúng giải đặc biệt 14 tờ vé số thì liền chạy qua đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng ngay trong đêm" – một nguồn tin cho hay.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại xã Đức Lập. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập.

Trước đó, vào ngày 14-11, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp sau khi phát hiện mình trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Hậu Giang thì liền đến đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng "Khách hàng nhận chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng giải đặc biệt" – đại diện đại lý vé số Hồng Tươi thông tin.

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

Xổ số miền Nam: Người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng, nhận hết qua chuyển khoản

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng 28 tỉ đồng giải đặc biệt vé số Hậu Giang

Xổ số miền Nam: Vé số trúng đặc biệt tại Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua cho thấy vé số trúng giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần, TPHCM 3 lần, Cà Mau 2 lần

Xổ số miền Nam: Lộ diện thêm nhiều người trúng lớn vé số TPHCM, Long An, Bình Phước, Vĩnh Long

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đã ghi nhận thêm nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh và Lâm Đồng trúng thưởng vé số TPHCM, Long An, Bình Phước, Vĩnh Long

tỉnh Tây Ninh vé số tỉnh Đồng Tháp kết quả xổ số xổ số miền nam giải đặc biệt trúng đặc biệt
