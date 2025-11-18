Từ tối 17 đến sáng sớm 18-11, nhiều đại lý và khách hàng liên tục "xin vía" đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP HCM vì nơi đây đã đổi thưởng trong đêm cho một người đàn ông ở xã Đức Lập (tỉnh Tây Ninh) may mắn trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 17-11.

Chủ nhân trúng đặc biệt 28 tỉ đồng đã đổi thưởng ngay trong đêm. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng trúng tại xã Đức Lập. Ảnh: ĐLVS Hồng Hạnh

"Xã Đức Lập sau sáp nhập nằm gần với xã Bà Điểm nên người đàn ông này sau khi phát hiện mình trúng giải đặc biệt 14 tờ vé số thì liền chạy qua đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm để đổi thưởng ngay trong đêm" – một nguồn tin cho hay.

Giải an ủi vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại xã Đức Lập. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập.

Trước đó, vào ngày 14-11, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp sau khi phát hiện mình trúng đặc biệt 28 tỉ đồng vé số Hậu Giang thì liền đến đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng "Khách hàng nhận chuyển khoản toàn bộ số tiền trúng thưởng giải đặc biệt" – đại diện đại lý vé số Hồng Tươi thông tin.

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.