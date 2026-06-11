Xổ số miền Nam: "Mưa" giải độc đắc tại một nơi gây bất ngờ

Sáng 11-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên mạng xã hội, nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ và liên tục chúc mừng một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục nhận "mưa" giải độc đắc.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Nguyên cây 160 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc và giải an ủi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 10-6, giải độc đắc (dãy số 910291) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối nguyên cây 160 vé Đồng Nai (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 712879) và giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối nguyên cây 160 vé Sóc Trăng (16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) vẫn là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Trước đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 8-6, giải độc đắc (dãy số 925261) và giải an ủi gồm 160 vé cũng trúng tại đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 400162) và giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng "nổ" tại đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, có đến 4 giải độc đắc do đại lý vé số Lan Hùng Tú phân phối trúng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.