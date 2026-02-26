Xổ số miền Nam ngày 26-2: Đại lý đang truy tìm người trúng độc đắc 32 tờ vé số TPHCM

Đến trưa 26-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên website của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM đã có công bố khách hàng ở phường Bình Trưng, TPHCM đã trúng giải độc đắc (dãy số 329379) của kỳ vé số mở thưởng chiều 9-2.

Đối với vé số TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) được các đại lý vé số xác định "ở lại" TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 510389) đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 32 tỉ đồng. Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM đã được đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân và đại lý vé số Đại Hồng Phát, đại lý vé số Tô Ngọc Vân ở phường Thủ Đức, TPHCM đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn.

Tương tự, vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-2, giải độc đắc (dãy số 278841) đến trưa 26-2 vẫn đang "im hơi lặng tiếng". Giải an ủi của kỳ vé này được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở phường Tân Thuận, TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-2 đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Trong khi đó, khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện

Do 32 tờ vé số trúng giải độc đắc của vé số TPHCM vẫn chưa lộ diện người trúng nên hiện tại nhiều đại lý vé số đang "truy tìm" chủ nhân may mắn.