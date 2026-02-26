Xổ số miền Nam ngày 26-2: Đại lý đang truy tìm người trúng độc đắc 32 tờ vé số TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam ngày 26-2: Đại lý đang truy tìm người trúng độc đắc 32 tờ vé số TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 26-2 vẫn chưa tìm ra những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 32 tờ vé số TPHCM.

Đến trưa 26-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên website của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM đã có công bố khách hàng ở phường Bình Trưng, TPHCM đã trúng giải độc đắc (dãy số 329379) của kỳ vé số mở thưởng chiều 9-2.

Đối với vé số TPHCM mở thưởng chiều 14-2, giải độc đắc (dãy số 525331) được các đại lý vé số xác định "ở lại" TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt ở TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 510389) đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 32 tỉ đồng. Trong khi đó, giải an ủi của vé số TPHCM đã được đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân và đại lý vé số Đại Hồng Phát, đại lý vé số Tô Ngọc Vân ở phường Thủ Đức, TPHCM đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn.

Tương tự, vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-2, giải độc đắc (dãy số 278841) đến trưa 26-2 vẫn đang "im hơi lặng tiếng". Giải an ủi của kỳ vé này được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở phường Tân Thuận, TPHCM.

Xổ số miền Nam 2026: Đại lý tìm người trúng độc đắc 32 tờ vé số TPHCM - Ảnh 1.

Giải an ủi của vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-2 đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Trong khi đó, khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện

Do 32 tờ vé số trúng giải độc đắc của vé số TPHCM vẫn chưa lộ diện người trúng nên hiện tại nhiều đại lý vé số đang "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Nhiều người “ôm” vé số trúng độc đắc xuyên Tết

Xổ số miền Nam: Nhiều người “ôm” vé số trúng độc đắc xuyên Tết

(NLĐO) – Nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam trước hoặc trong Tết nhưng đến sau Tết mới đến đại lý đổi thưởng để lấy lộc đầu năm

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

(NLĐO) – Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại một đại lý vé số.

Xổ số miền Nam: Người phụ nữ gây “sốt” khi đổi 46 vé trúng độc đắc trong 3 ngày

(NLĐO) – Trong 3 ngày, người phụ nữ này đã đổi thưởng cho các khách hàng trúng độc đắc 46 tờ vé số của xổ số miền Nam.

xổ số TP HCM TPHCM xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo