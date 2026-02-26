HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 26-2 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Sáng 26-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 329713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam 2026: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam 2026: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc - Ảnh 3.

8 vé Vũng Tàu trúng độc đắc đã lộ diện khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh, Lan Hùng Tú

Tuy nhiên, vào tối 25-2, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trước đó, một khách hàng trúng độc đắc 6 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Như vậy, hiện còn 8 vé Vũng Tàu trúng độc đắc chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 25-2, giải độc đắc (dãy số 630738) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến sáng 26-2, khách hàng may mắn trúng độc đắc 1 vé Cần Thơ đã đến đổi thưởng tại một đại lý vé số ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. 15 vé Cần Thơ trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam ngày 26-2 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

Xổ số miền Nam: Một đại lý liên tục bán trúng độc đắc đài Bạc Liêu

(NLĐO) – Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đã "nổ" 4 lần tại một đại lý vé số.

Xổ số miền Nam: Người phụ nữ gây “sốt” khi đổi 46 vé trúng độc đắc trong 3 ngày

(NLĐO) – Trong 3 ngày, người phụ nữ này đã đổi thưởng cho các khách hàng trúng độc đắc 46 tờ vé số của xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

(NLĐO) – Hai khách hàng mua vé số xuân thuộc xổ số miền Nam dịp Tết nhưng vài ngày sau mới dò thì phát hiện trúng độc đắc.

tỉnh Tây Ninh xổ số tỉnh Đồng Tháp tỉnh đồng nai xổ số miền nam xổ số miền Nam ngày 25-2
