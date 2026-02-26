Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc

Sáng 26-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 24-2, giải độc đắc (dãy số 329713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

8 vé Vũng Tàu trúng độc đắc đã lộ diện khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh, Lan Hùng Tú

Tuy nhiên, vào tối 25-2, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trước đó, một khách hàng trúng độc đắc 6 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Như vậy, hiện còn 8 vé Vũng Tàu trúng độc đắc chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 25-2, giải độc đắc (dãy số 630738) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Đến sáng 26-2, khách hàng may mắn trúng độc đắc 1 vé Cần Thơ đã đến đổi thưởng tại một đại lý vé số ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. 15 vé Cần Thơ trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam ngày 26-2 sẽ mở thưởng đối với vé số xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.