Xổ số miền Nam: Nhiều người “ôm” vé số trúng độc đắc xuyên Tết

Chiều 25-2, liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, trên trang Facebook của đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ hình ảnh vừa đổi thưởng cho 2 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 388356) 6 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 15-2.

3 khách hàng trúng độc đắc 8 vé Đà Lạt đã quyết định giữ lại, chờ mùng 7 Tết mới đến đại lý đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Duy, Phước Danh

Đây là 2 khách hàng đã biết mình trúng độc đắc từ hôm 28 Tết nhưng quyết định giữ lại vé để sau Tết đổi thưởng nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Cũng với vé số Đà Lạt, trưa 23-2 (mùng 7 Tết), thông tin với phóng viên, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh – cho biết đã đến tận nhà để đổi thưởng cho một nữ khách hàng trúng giải độc đắc 2 tờ vé số Đà Lạt mở thưởng chiều 15-2.

Nói về lý do nữ khách hàng chậm đổi thưởng giải độc đắc, anh Duy cho biết người này trước Tết phát hiện trúng giải độc đắc 3 vé Đà Lạt nhưng chỉ đổi 1 vé; 2 vé còn lại hẹn đại lý Duy qua Tết mới đổi thưởng.

Tại tỉnh Tây Ninh, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền – cũng vừa đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 203468) 3 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 18-2 (mùng 2 Tết).

"Vị khách ăn Tết hơi lâu, hơi kỹ nên giờ mới phát hiện mình trúng số. Lộc xuân tới chậm mà vui thì nhân đôi ạ. Mình đem tiền ra giao dịch trực tiếp tại Agribank để đảm bảo an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho khách hàng" – chị Phương Lan thông tin.