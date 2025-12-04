HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nhiều người phấn khích với giải độc đắc của vé số Tây Ninh

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Tây Ninh đã trúng tại tỉnh Tây Ninh

Tối 4-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ niềm vui với những khách hàng may mắn trúng đặc biệt và an ủi tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt vé số Tây Ninh đã trúng - Ảnh 1.

Chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ niềm vui với chủ nhân may mắn trúng đặc biệt vé số Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 4-12, giải đặc biệt (dãy số 718588) được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những tấm vé đầu tiên trúng giải đặc biệt là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

"Nhá hàng hoa hậu (vé trúng đặc biệt) trước, tí em còn tiếp" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Chia sẻ của chị Lan khiến cộng đồng mạng tỏ ra phấn khích khi giải đặc biệt của vé số Tây Ninh đã trúng tại tỉnh nhà. Thậm chí, nhiều người còn vào trang Facebook của đại lý vé số Lan Hùng Tú để "xin vía trúng đặc biệt" vào ngày mai.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải là đại lý Võ Dương và đại lý Dương Hiền ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải an ủi của vé số An Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý Cô Tiên và đại lý Ngọc Diễm ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 315083) của vé số An Giang vẫn đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Tương tự, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng vào chiều 4-12, giải đặc biệt (dãy số 085375) cũng chưa lộ diện người trúng.

