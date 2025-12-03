HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng chưa lộ diện người trúng tổng cộng 84 tỉ đồng

Tối 3-12, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin địa phương có người trúng giải đặc biệt và an ủi.

Kết quả Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ Đồng chưa tìm được người trúng - Ảnh 1.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ đã xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS A Tèo

Theo đó, giải đặc biệt (dãy số 452169) và giải an ủi của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 3-12, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng những tấm vé trúng an ủi đầu tiên của vé số Cần Thơ là đại lý Tài và đại lý A Tèo ở Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Trong khi đó, giải đặc biệt cũng được xác định trúng tại Cái Bè nhưng chủ nhân may mắn chưa lộ diện.

Đối với vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 3-12, giải an ủi đã được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Hạnh và đại lý vé số Yến Trâm ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Cũng giống như vé số Cần Thơ, giải đặc biệt (dãy số 912651) của vé số Sóc Trăng cũng xác định trúng tại Tây Ninh nhưng chủ nhân may mắn vẫn chưa lộ diện.

Kết quả Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ Đồng chưa tìm được người trúng - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Yến Trâm

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng, giải đặc biệt (dãy số 793394) và giải an ủi của vé số Đồng Nai vẫn chưa lộ diện nơi trúng lẫn khách hàng trúng thưởng.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt độc đắc xổ số hôm nay xổ số truyền thống
