Xổ số miền Nam: Nhiều người trở thành tỉ phú lúc sáng sớm 23-10

Sáng sớm 23-10, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 592795) 2 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này nhận thưởng tổng cộng 3,6 tỉ đồng.

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long liên tục bán trúng hoặc đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

Trong khi đó, thông tin từ đại lý vé số Phương Trang ở TP HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 170075) 2 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 21-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này đã nhận thưởng tổng cộng 3,6 tỉ đồng.

Tương tự, hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 261054) 14 tờ vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM mở thưởng ngày 20-10.

Ngoài giải đặc biệt, đại lý này còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt đối với 16 tờ vé số.

Khách hàng may mắn trúng đặc biệt vé số TP HCM và Vũng Tàu

Hôm nay, xổ số miền Nam mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.