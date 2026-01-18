HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 18-1, xuất hiện nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM và Đồng Tháp

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay (18-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Sáng 18-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về 2 địa phương có khách hàng may mắn trúng giải độc đắc của 3 trong 4 đài.

Xổ số miền Nam ngày 18 - 1: Người trúng độc đắc tại TPHCM và Đồng Tháp - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 17-1, giải độc đắc (dãy số 426716) được xác định "ở lại" TPHCM. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng 5 vé là đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. 9 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý "truy tìm" người may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 18 - 1: Người trúng độc đắc tại TPHCM và Đồng Tháp - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Xổ số miền Nam ngày 18 - 1: Người trúng độc đắc tại TPHCM và Đồng Tháp - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS An Khang

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 668477) của vé số Hậu Giang được xác định cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng 4 vé là đại lý vé số Quốc Nghi và đại lý vé số An Khang ở xã Tân An Hội, TPHCM. 10 vé trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 384224) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 1 vé và trúng an ủi 7 vé là đại lý vé số Phước Lộc ở tỉnh Đồng Tháp. 13 vé trúng độc đắc còn lại đang được nhiều đại lý thông báo tìm người trúng.

Cũng mở thưởng vào chiều 17-1, giải độc đắc (dãy số 053067) của vé số Bình Phước chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 18 - 1: Người trúng độc đắc tại TPHCM và Đồng Tháp - Ảnh 4.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Long An trúng tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Phước Lộc

Hôm nay (18-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

