Sáng 24-10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, kỳ vé K3T10, mở thưởng ngày 15-10 đã xác định được khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 832899) 14 tờ vé số là Nguyễn Thị Ngọc Y. và Nguyễn Thị C., cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin 2 người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp trúng đặc biệt vé số Sóc Trăng và vé mẫu vé số Sóc Trăng

Lũy kế tiền chi trả thưởng mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã chi trả từ ngày 1-1 đến ngày 22-10 là 2.805.330.900.000 đồng.

Trước đó, kỳ vé K2T10, mở thưởng ngày 8-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã xác định 2 người đàn ông ở TP HCM trúng đặc biệt 14 tờ vé số là Nguyễn Văn K. và Huỳnh Chí Q.

Đặc biệt, kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 1-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác định 2 anh em ruột ở tỉnh Đồng Tháp trúng đặc biệt 14 tờ vé số là Nguyễn Văn M. và Nguyễn Văn L.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.